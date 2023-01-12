В центре Киева установили марку-фотозону с горящим Кремлем Фото: REUTERS

В центре Киева появилась фотозона в виде большой марки с изображением горящего Кремля.

По информации «Украина.ru», фотозону установили сотрудники «Укрпочты». На ней изображен Кремль, объятый языками пламени. Как пишет «Вечерний Киев», марка появилась на Крещатике рядом со зданием городской администрации украинской столицы.

В свою очередь «Страна.ua» сообщает, что на этом же месте ранее была установлена марка, изображающая взрыв на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в некоторых киевских школах появились плакаты, на которых Чебурашку назвали «оккупантом». Об этом сообщила «Украина.ру». На изображении главный герой одноименного фильма перечеркнут крестом. В подписи под изображением тем, кому нравится этот персонаж, предлагается уехать в Россию.

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