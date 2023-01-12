В Ассоциации юристов предупредили об опасности использования VPN-сервисов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Член Комиссии по правому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев предупредил россиян об опасности использования VPN-сервисов.

Эксперт советует соблюдать «хотя бы минимальные правила безопасности и цифровой гигиены» при использовании сервисов, иначе персональные данные могут оказаться в руках третьих лиц.

- Желательно пользоваться только проверенными VPN-сервисами с хорошей репутацией. Необходимо еще понимать, к какой юрисдикции относятся эти платформы, - говорит эксперт «Ридусу».

Нужно понимать кто поставляет услугу, тогда есть шанс, что в случае нарушения ваших прав вас смогут защитить.

Россиянам лучше всего иметь дело с отечественными разработками.

- Еще одно правило - VPN не должен работать двадцать четыре часа в сутки. Лучше включать его и выключать по мере надобности, - говорит Казанцев.

Сервис нужно включать и выключать по мере надобности, и не пользоваться в это время банковскими приложениями.