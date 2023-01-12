Мэр Варшавы пообещал поставить Киеву 60 вагонов метро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава поставит Киеву 60 вагонов для метрополитена в рамках подписанного главами городов соглашении о сотрудничестве. Такое заявление сделали в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается в минувшую среду, 11 января, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о сотрудничестве между метрополитенами двух городов. «Польская сторона пообещала, что передаст украинской столице 60 вагонов метро», - приводит заявление киевской горадминистрации издание УНН.

Напомним, в среду, 11 января, мэры Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы посетили Киев по приглашению главы украинской столицы. Мэры четырех европейских столиц заявили о намерении оказывать Киеву нужную гуманитарную помощь, осуществляя поставки оборудования для прохождения зимы, а также сообщили, что в будущем планируют принять участие в восстановлении в городе разрушенных объектов.

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