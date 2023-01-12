Доллар и евро снижаются к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг, 12 января 2023 года, опустился ниже 68 рублей, что произошло впервые с 26 декабря 2022 года.

Ниже планки в 73 рублей упал евро, что также является рекордным показателем с прошлого месяца, о чем свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации биржи на 10:29 по московскому времени, курс европейской валюты понижался до 72,9 рубля, а курс американской валюты падал до 67,8 рубля.

К 10:31 (мск) курс доллара замедлил свое снижение до 67,9 рубля (-1%), а курс европейской валюты находится на отметке 72,95 рубля (-0,8%).

Как ранее писал сайт KP.RU, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, каким будет курс доллара в январе 2023 года. По его словам, если оценивать текущую ситуацию, то курс рубля остается достаточно низким по отношению к доллару и евро в результате атаки на него спекулянтов.