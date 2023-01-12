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НовостиПолитика12 января 2023 7:53

Власти Крыма намерены потребовать от Украины возмещения ущерба от взрыва на Крымском мосту

Из-за затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, отметили в республике
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Крым намерен потребовать от Украины возмещения ущерба от взрыва на Крымском мосту

Крым намерен потребовать от Украины возмещения ущерба от взрыва на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Власти Крыма намерены предъявить Украине требования по возмещению ущерба от теракта на Крымском мосту, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.

«Обязательно будет предъявлен. Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее власти Крыма подготовили иск с документами, подтверждающими ущерб от водной блокады со стороны Украины. В настоящее время в республике подсчитывают сумму ущерба, нанесенного энергетической и транспортной блокадой.

Как писал сайт KP.RU, 8 октября 2023 года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Позже выяснилось, что подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.