Глава МИД Эстонии призвал страны Евросоюза выслать еще больше российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны - члены Европейского союза рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов.

«В контексте продолжающейся полномасштабной войны России на территории Европы против Украины, об этом стоит подумать другим странам западного сообщества», - сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью изданию EUobserver, отметив, что решение, делать это или нет, станет «исключительно индивидуальным и суверенным».

Рейнсалу назвал высылку российских дипломатов «одним из способов протеста против российской агрессии», который, по его мнению, также «имеет некоторые практические преимущества». Министр также заявил, что оставшиеся в Таллине российские дипломаты в основном использовали свои социальные сети для распространения «пропаганды».

Напоомним, днем ранее, 11 января, МИД Эстонии заявило послу России в Таллине о необходимости сократить численность сотрудников до восьми дипломатов. Таким образом, до 1 февраля 2023 года численность сотрудников дипмиссии должна быть сокращена вдвое.