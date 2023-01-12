Синоптики рассказали о погоде на предстоящих выходных Фото: Мария АНАНОВА

В Москве синоптики обещают потепление на предстоящих выходных, 14 и 15 января. Ожидается, что в российской столице выпадет небольшой снег.

- Согласно прогнозу, утром 14 января прогнозируется небольшой снег. При этом жители России застанут долгожданное потепление, - рассказал РИАМО руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Температура воздуха в городе в эту субботу будет в районе от -3...-2 градусов. Порывы утреннего ветра будут достигать 2,6 м/с, а вечером незначительно усилятся до 3 м/с.

На следующий день, 15 января, эксперты считают, что будет не менее снежная погода. Что касается среднесуточной температуры воздуха, то в Москве она составит -2 градуса.

Синоптики также отмечают, что Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж среди российских городов-миллионников застанут самую теплую погоду в утренние часы 14 января.