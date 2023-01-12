Росздравнадзор сообщил, что на рынке нет нехватки детского ибупрофена в форме суспензии

Детский ибупрофен стабильно поставляется в российские аптеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщения средств массовой информации о дефиците ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии в России не подтвердились. Пресс-служба Росздравнадзора заверила, что на рынке препарат имеется в достаточных объемах, а текущих запасов в обороте хватит еще на полгода.

"По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок", - добавили в ведомстве.

Производство данного лекарства продолжается, поставки ведутся стабильно, уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Росздравнадзоре предупредили, что в доставке лекарственных препаратов в российские аптеки могут происходить временные задержки в связи с логистическими проблемами. В ведомстве отметили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических цепочек и оперативной доставке лекарств.

Похожая ситуация и за рубежом, где из-за повышенного спроса не хватает медикаментов в аптеках. Так, в Великобритании дефицит простейших таблеток для снижения температуры и порошков от кашля. В США пропадают препараты для больных астмой, лечения герпеса, антибиотики широкого спектра действия.