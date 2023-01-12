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НовостиПолитика12 января 2023 8:22

Москалькова не обсуждала с украинским коллегой создание гумкоридора

Стратегические вопросы обсуждаются минобороны двух стран, уточнила она
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом создание гуманитарного коридора, поскольку вопросы стратегического характера обсуждаются миноборон двух государств.

"Идея с гумкоридором у нас с Лубинцом не обсуждалась... Какой-либо беседы о создании коридора, о котором говорил глава Турции, между двумя омбудсменами не было", - уточнила Москалькова журналистам.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что выступает в поддержку идеи об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Об этом он говорил в ходе своего выступления на международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке", которая прошла в Анкаре.

Также ранее в Минобороны сообщили, что гарантом безопасности иностранных граждан в Мариуполе выступил Реджеп Эрдоган.