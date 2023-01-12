Врач назвала продукты для восстановления работы печени после новогодних праздников Фото: Олег ЗОЛОТО

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина дала россиянам советы, как после новогодних праздников восстановить печень и помочь поджелудочной железе.

По словам эксперта, после январских каникул важно поменять режим питания, чтобы восстановить полноценную работу этих органов.

Прежде всего, стоит помнить, что питание после сытных застолий должно быть щадящим. Именно поэтому в рацион следует добавиь творог, кисломолочные продукты, а также отказаться от жирных салатов и жареной пищи, советует врач. Об этом она рассказала NEWS.ru.

- Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек, - объясняет Соломатина.

При этом она добавила, что для хорошей работы печени полезен содержащийся в твороге метионин, а кисломолочные продукты просто необходимы для должного функционирования кишечника.