Эксперты предупредили о сокращении потребления рыбы в России в ближайшие годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие годы потребление рыбы в России сократится в связи с экономическими трудностями, считают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).

Как передает «Коммерсант», снижение потребления будет на уровне 5-7%, при этом сильнее всего сократится на лососевых. В НРА отметили, что в 2022 году снижение потребления рыбы продолжилось из-за роста средней цены. Так, на лосось подорожал на 25% – до более чем тысячи рублей за килограмм.

Высокие цены на рыбу эксперты объясняют сокращением вылова в России с 539 до 280 тысяч тонн и проблемами с импортом. В сообщении отмечается, что около 60% поставок лососевых и филе красной икры шло в Чили на Фарерские острова, однако из-за санкций импорт в эти страны осложнился.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, снижение потребления рыбы фиксируется в России в последние три года. В прошлом году оно упало на 15-18%, уточнил он.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин сообщил, что реальное потребление рыбы на человека в стране составляет 17-18 килограммов в год, и оно будет сокращаться вместе с продолжением снижения покупательной способности россиян.