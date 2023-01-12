Названы россияне, купившие наиболее прибыльные иностранные активы в России

Владимир Потанин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Потанин занял первое место в рейтинге россиян, купивших наиболее прибыльные активы иностранных компаний в России. Об этом сообщает журнал Forbes.

Как следует их представленных данных, купленные "Интерросом" Потанина активы французской финансовой группы Societe Generale принесли за 2021 год 49,1 млрд рублей дохода.

Вторую строчку занял генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов. Его компания прибрела российские "дочки" предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold, которая дала предыдущим владельцам 38,6 млрд рублей доходов.

Замкнул тройку бизнесмен Иван Тырышкин, который с партнерами купил 49,5% доли в "ХКФ Банке". Валовая прибыль актива в 2021 году достигла 36,5 млрд рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят теперь миллиардные издержки. Тем временем российские предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивая объемы производства, добавил председатель нижней палаты парламента.

Напомним, бывший президент Украины, владелец концерна Roshen Петр Порошенко в 2022 году стал беднее в два раза. Так в феврале состояние шоколадного магната оценивалось в 1,6 млрд долларов. К декабрю же Порошенко уже потерял больше половины состояния и статус миллиардера.