Более 8,2 млн семей в России улучшили жилищные условия за 16 лет действия программы маткапитала

Более 8,2 млн семей в России улучшили жилищные условия за 16 лет действия маткапитала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше 8,2 миллиона российских семей воспользовались материнским капиталом для улучшения своих жилищных условий. Об этом в четверг, 12 января 2023 года, заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

«За 16 лет действия программы более 8,2 миллиона семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше трех триллионов рублей», - сообщил глава ведомства Антон Котяков, уточнив, что покупка или строительство жилья является наиболее популярным направлением для использования материнского капитала.

Котяков также сообщил, что примерно 5,4 миллиона российских семей применили средства материнского капитала для частичного или полного погашения кредитов, а также около 2,8 миллиона семей за счет данной программу улучшили жилищные условия без взятия ипотеки.

Напомним, в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий осуществлять ежемесячную выплату на детей из средств материнского капитала, однако применять это можно будет только в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.