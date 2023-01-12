МИД России расширил персональные санкции против Британии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел расширило персональный список санкций в отношении подданных Великобритании. Въезд в РФ теперь запрещен еще 36 членам правительства, а также журналистам и силовикам Соединенного Королевства.

«В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций, принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)» – сказано на сайте МИД России.

Как заявили в ведомстве, Лондон сознательно отказался от созидательного и конструктивного диалога и продолжил конфронтацию с Москвой при поддержке Вашингтона. Великобритания и США распространяют о России лживую информацию и разжигают русофобию, отметили в российском МИД. В ведомстве предупредили, что Москва даст адекватный ответ на враждебные действия и агрессивную риторику официальных лиц королевства.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года власти Великобритании ввели новые санкции в отношении России в связи с ударами российских войск по инфраструктуре Украины. Они направлены против высокопоставленных российских командиров.