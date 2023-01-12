GT: НАТО стремится ослабить Евросоюз совместной декларацией ради своих целей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО стремится ослабить Евросоюз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет издание Global Times.

Как отмечает издание, Штаты хотят сделать ЕС своей военной и логистической базой и перевести европейские капиталы, ресурсы, рабочую силу и даже военную мощь в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях противостоять КНР.

"Так называемое стратегическое партнерство - это всего лишь броское название стремления Соединенных Штатов заполучить послушание ЕС", – считает эксперт издания Чжунпин.

Напомним, декларация, подписанная в минувший вторник Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает сотрудничество в противостоянии "общим вызовам", в числе которых Россия и Китай.

Ранее растущее военное сотрудничество Москва и Пекина испугало Вашингтон и Европейский союз. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel перед предстоящими военными учениями “Восток-2022” с участием китайского военного контингента.