Глава Пентагона Остин заявил об активном движении военных судов Китая вокруг Тайваня

Ллойд Остин Фото: REUTERS

Соединенные Штаты фиксируют активное движение военных судов Китая вокруг Тайваня. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам двусторонних переговоров с представителями Японии.

Руководитель Минобороны США уточнил, что это не говорит о неизбежности "вторжения".

"Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения", - подчеркнул Остин.

Как писал сайт KP.RU, за сутки Вооруженные силы Тайваня зарегистрировали приближение к острову 57 самолетов, а также четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось, что востоковед Кирилл Котков дал прогноз, будет ли война за Тайвань, о которой предупреждает Байден и допустил, что Китай будет вынужден попытаться вернуть Тайвань военным путем.