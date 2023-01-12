В России выявлены фальсифицированные рыбные консервы для социальных учреждений Фото: Светлана Дорофеева

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области фальсифицированные рыбные консервы, часть из которых была отправлена в социальные учреждения.

«Более 500 тонн фальсифицированных рыбных консервов обнаружено Россельхознадзором в конце 2022 года в Свердловской области. Часть произведенного объема продукции была отгружена в социально значимые учреждения», – сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в Россельхознадзоре, ООО «Меркурий Н» выработало свыше 524 тонн рыбных консервов, намеренно заменив сайру менее ценной и дешевой сардиной для уменьшения затрат на производство и снижения себестоимости товара. Производитель указал на этикетке другой вид рыбы, введя потребителей в заблуждение, отмечается в сообщении.

Часть этих рыбных консервов была отгружена предприятиям оптовой торговли, а далее – в сетевые магазины и компании, имеющие государственные контракты на поставки в социально значимые учреждения. Информация о выявлении фальсификата была направлена в прокуратуру Свердловской области, добавили в Россельхознадзоре.

Напомним, ранее эксперты Национального рейтингового агентства предупредили о сокращении потребления рыбы в России в ближайшие годы.