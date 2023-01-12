Захарова заявила, что новое западное оружие Киеву будет законной целью для России

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

"Американское и другое западное оружие на Украине… также обслуживающий его иностранный военный персонал я- законные цели для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема", - заявила Захарова в ходе брифинга сегодня, 12 января.

Ранее Сенат парламента Италии одобрил резолюцию, предусматривающую продолжение поставок оружия Украине в 2023 году. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхней палаты. За совместную резолюцию проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев высказались против, один воздержался.

Также ранее Макрон заявил о новых поставках систем ПВО на Украину в начале 2023 года. Отмечалось, что Франция уже поставила дополнительное оружие киевскому режиму.