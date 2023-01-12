Экс-посол США в России Салливан назвал Лаврова эффективным и очень умным

Экс-посол США в России Джон Салливан Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является очень умным, а его работа на своем посту эффективна, считает бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

«Владимир Путин знает, насколько Сергей Лавров эффективен. Он очень хорош, он очень изысканный, очень умный, очень опытный», – заявил дипломат в интервью Foreign Policy.

По мнению Салливана, глава российского МИД вряд ли был вовлечен в разработку деталей специальной военной операции на Украине, однако недооценивать его роль в политике России не стоит. Экс-посол подчеркнул, что Лавров очень важен для Кремля.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября 2022 стало известно, что Джон Салливан ушел в отставку с должности посла в России и вообще завершил свою 40-летнюю карьеру в государственных органах.

В начале января в Госдепе сообщили, что новый посол США в РФ Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни.