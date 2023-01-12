Разведка группы "Викинг" ЗВО выявила и ликвидировала боекомплект польских наемников в ДНР Фото: Александр КОЦ

Разведка группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО) выявила пункт временной дислокации зарубежных наемников в Красногоровке в ДНР, кадры его уничтожения опубликовало РИА Новости.

На видео показано, как оператор беспилотника корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления и приводят к объемным взрывам от детонации боекомплекта внутри здания.

Бойцы "Викингов" пояснили РИА Новости, что, судя по радиоперехватам, больше других случившимся возмущались поляки.

"Их не сильно взволновала гибель товарищей по оружию из других государств, но очень расстроила утрата боекомплекта", - отметил один из собеседников агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель - "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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