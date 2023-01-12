"Укрэнерго" заявило об отключениях света по всей Украине

На Украине продолжаются аварийные отключения электроэнергии Фото: REUTERS

Практически по всей Украине фиксируют отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении национальной энергетической компании "Укрэнерго" в четверг, 12 января 2023 года.

Как следует из представленных данных, в девяти регионах перебои со светом связаны с аварийными ситуациями. Других областях отключения электричества "экстренные или стабилизационные", уточнили энергетики.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

На фоне наступления холодов высказался и мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал жителей украинской столицы экономно пользоваться электричеством, чтобы избежать аварийных отключений.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина испытывает острую нехватку советских трансформаторов, на которых основывается основная часть энергосистемы страны.