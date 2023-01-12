Автодорожную часть Крымского моста временно закроют из-за ремонта 14 января 2023 года. Фото: rosavtodor.gov.ru

Движение автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста временно закроют в субботу, 14 января, в период с 04:00 мск до 16:00 мск по причине проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - сказано сообщении министерства.

В своем сообщение министерство просит водителей заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, ранее Росавтодор сообщил, что первые два пролета левой стороны автомобильной части на Крымском мосту установят в январе этого года, а два других пролета будут установлены в следующем месяце. В ведомстве уточняли, что на период надвижки первых двух пролетов в январе 2023 года намерены ввести ограничения движения, после чего, по планам, будут заменены еще два поврежденных пролета, а позже начнут устанавливать барьерные ограждения, а также опоры освещения.