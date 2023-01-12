Захарова назвала абсурдными заявления Еревана об угрозе российского присутствия в Армении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявления властей Армении о том, что российское присутствие в республике несет угрозу, выглядят абсурдными, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы настроены всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях. На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, – это абсурд», – заявила дипломат на брифинге.

Как отметила представитель российского МИД, пограничники РФ десятилетиями вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении и охраняют ее рубежи. Она обратила внимание, что ранее Ереван называл российское присутствие отвечающим национальным интересам Армении.

Напомним, ранее полиция Армении задержала 65 протестующих на антироссийской акции на дороге к военной базе России в городе Гюмри. Протестующие намеревались перекрыть входы на российскую базу и требовать от военных разблокировать Лачинский коридор.

Как писал сайт KP.RU, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что после истечения срока деятельности российских миротворцев в 2025 году, будет принято решение по Карабаху.