Захарова назвала “антирелигиозным бесчинством” действия Киева в отношении УПЦ

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рейдерские захваты святынь Украинской православной церкви (УПЦ) и приостановка гражданства священников УПЦ являются "антирелигиозным бесчинством", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На Украине продолжают грубо нарушаться права человека, демонстрируется пренебрежительное отношение к чувствам миллионов верующих… киевский режим взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви в пользу искусственно созданной… раскольнической православной церкви Украины, как они ее называют…", - заявила Захарова в ходе брифинга сегодня, 12 января.

Также дипломат в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), об этом сообщало Lb.ua. По данным издания, указ № 898/2022 был подписан украинским лидером еще 28 декабря прошлого года.