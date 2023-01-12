Губернатор Сергей Цивилев: Число самозанятых в Кузбассе выросло на 70%

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Число самозанятых в Кузбассе в 2022 году выросло в 1,7 раза, сообщил глава региона Сергей Цивилев. На начало 2023 года плательщиками налога на профессиональный доход являются более 81,3 тысяч кузбассовцев. Год назад их было 47,8 тысяч человек.

«Стабильный рост числа самозанятых свидетельствует о привлекательности данного налогового режима для бизнеса и о создании благоприятных условий для работы в регионе. Плательщиками налога на профессиональных доход являются уже свыше 81,3 тысячи человек - это каждый четвертый из числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Команда правительства создает новые возможности, чтобы каждый предприниматель мог комфортно развивать свое дело», - отметил Сергей Цивилев.

Самозанятые могут воспользоваться мерами господдержки. Региональный центр «Мой бизнес» помогает им на всех этапах: от регистрации на электронных площадках до организации первых поставок. Самыми популярными сферами деятельности являются репетиторство, транспортные услуги и торговля.