Песков заявил, что Москва не получала запрос Лондона по поводу двух пропавших британцев в Соледаре

Представитель Кремля заявил, что при необходимости Россия рассмотрит запрос Британии о содействии в поиске пропавших Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 12 января, заявил о том, что Лондон не обращался к Москве за помощью в поиске своих подданных в Соледаре, а если подобный запрос будет, то его рассмотрят.

«Нет, не обращалась. В чем может быть помощь? Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне неизвестно о каких-либо контактах», - заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о готовности Москвы помочь в поиске пропавших британских граждан, Пеков отметил, что в данном случае все зависит от того, поступит ли такое обращение от Лондона. «В любом случае, если будет какой-то запрос, просьба оказать содействие - конечно, это будет рассмотрено», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об обнаружении в Соледаре тела одного из двух пропавших британских граждан, а позже официальный представитель Министерства иностранных дел Соединенного Королевства сообщил, что Лондону известно об обнаружении тела одного из двух пропавших британских граждан.