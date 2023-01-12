Песков заявил, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цели военной спецоперации на Украине остаются прежними, ДНР и ЛНР, как субъекты России, должны быть освобождены в границах 2014-го года, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"О новых целях верховный главнокомандующий не заявлял. Все прежние цели остаются на повестке дня", - уточнил Песков журналистам в ответ на вопрос, остаются ли неизменными цели России в военной спецоперации на Украине.

На вопрос о том, является ли целью России, в частности, освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014-го года, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 января 2023 года публикует сайт KP.RU.