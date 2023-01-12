Шоколад с детскими рисунками на обёртке добрался до передовой. Фото: пресс-служба РДДМ

Российские военные получили шоколад с детскими рисунками. Более четырех тысяч уникальных сладких подарков вместе с «добрыми письмами» передали военнослужащим представители «Движения первых» в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР).

Фото: пресс-служба РДДМ

Представитель отделения «Движения первых» в ЛНР Руял Алиев отметил, что встреча прошла в теплой и домашней атмосфере. «Были рады встретить нас в светлый праздник Рождества. Им было очень приятно получить письма от детей всей страны с добрыми пожеланиями … Сказали, что сладкое любят, но много не едят. Пообещали, что разделят шоколадки поровну, достанется всем!» - рассказал он.

Фото: пресс-служба РДДМ

«Бойцы с радостью приняли подарки, им очень приятно чувствовать поддержку молодого поколения ... Сегодня бойцам особенно важно чувствовать поддержку тыла и детей», - сообщил председатель регионального отделения «Движения первых» в ДНР Денис Чернобай.

Сообщается, что эскизы для коллекции шоколада от фабрики «Красный Октябрь» сделали в рамках Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ, а идеи собирали около месяца. Отмечается, что за все это время прислали около 2 тысяч вариантов, а для печати выбрали шесть рисунков.

На обертках появились медвежонок на фоне триколора, волк, стойкий оловянный солдатик, танк, а также дети, встречающие военных. Среди авторов были дети из Кемеровской, Тюменской, Нижегородской областей.