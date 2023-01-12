Песков объяснил назначение Герасимова главой группировки войск

Дмитрий Песков Фото: ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение генерала армии Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой российских войск.

В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства напомнил, что данное назначение вызвано расширением масштаба задач спецоперации и отметил, что к этому больше нечего добавить.

"Комментарий вчера был дан министерством обороны, - заявил Дмитрий Песков. - Увязка с расширением масштаба задач стоящих".

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу произвел ряд назначений на руководящие должности в рамках спецоперации РФ.

Одним из них и стало решение по новой должности Валерия Герасимова, который был одним из разработчиков спецоперации по мирному возращению Крыма в состав России в 2014 году.