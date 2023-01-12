Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины 12 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 12 января 2023 года, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал примерно в 13.30 по московскому времени, спустя 20 минут он распространился на Полтавскую и Сумскую области.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 января 2023 года публикует сайт KP.RU.