Goldman Sachs прогнозирует подорожание нефти до 110 долларов за баррель после отмены антиковидных мер в Китае Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 110 долларов за баррель уже к третьему кварталу 2023 года при условии, если Китай, а также другие азиатские экономики примут решение о полной отмене коронавирусных ограничительных мер. Такое мнение высказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

«Самолеты, поезда и автомобили. Если вы включите их все обратно, спрос на нефть резко возрастет», - уточнил он.

Другие американские эксперты также заявляют, что в скором времени цены на черное золото марки Brent способны подскочить более чем до 100 долларов за баррель, что, по их словам, «снова поставит под угрозу слабую мировую экономику».

«Единственная причина, из-за которой цены на нефть не остались выше 130 долларов за баррель, заключается в том, что спрос со стороны Китая упал», - считает аналитик инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт.

Напомним, накануне Минэнерго США напротив спрогнозировало снижение цены на нефть марки Brent в этом году на 10%, то есть с 92,36 долларов до 83,1 долларов за баррель. Об этом было сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США в начале текущей недели.