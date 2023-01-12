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НовостиЭкономика12 января 2023 11:35

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует рост авторынка в России в 2023 году

В РФ могут выпустить 770 тысяч единиц новых легковых машин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует рост авторынка в России в 2023

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует рост авторынка в России в 2023

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России может вырасти на 12%, считают аналитик Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщил на пресс-конференции глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, в 2023 году рост составит, предположительно, 770 тысяч единиц. По его словам, аналитики испытывают «умеренный оптимизм» относительно этого года.

Калицев подчеркнул, что рост выпуска легковых машин в России может быть в случае стабилизации геополитической обстановки и при благоприятном стечении обстоятельств. Конкретные прогнозы в сегодняшней ситуации давать сложно, отметил он.

Ранее стало известно, что в России цены на автомобили с начала этого года пока не увеличились. Рост рекомендованных розничных цен на легковые автомобили не фиксируется, потому что автопроизводители вместо прайс-листов обновляют скидки.