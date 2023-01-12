Вирусолог Петр Чумаков оценил эффективность вакцин против нового коронавируса "Кракен" Фото: Shutterstock

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о штамме коронавирусной инфекции «Кракен», первый случай которого был зафиксирован в России сегодня, 12 января.

Как отметил эксперт, данный штамм это «просто продукт эволюции «Омикрона». «И я хочу всех успокоить: эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным», - заявил вирусолог.

Чумаков сообщил, что существующие на сегодняшний день вакцины остаются эффективными в защите от тяжелого течения болезни, а насчет лечения данного заболевания, по его словам, никаких новаций также нет.

Напомним, сегодня, 12 января, в Роспотребнадзоре сообщили, что субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен» был зарегистрирован в Пензенской области. Как писал сайт KP.RU, ведомство также заявило, что не планирует вводить ограничения из-за выявления в стране данного варианта COVID-19.