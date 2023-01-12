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НовостиЗдоровье12 января 2023 11:46

Вирусолог Петр Чумаков оценил эффективность вакцин против нового коронавируса "Кракен"

Как отметил эксперт, данный штамм являться продуктом эволюции «Омикрона»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вирусолог Петр Чумаков оценил эффективность вакцин против нового коронавируса "Кракен"

Вирусолог Петр Чумаков оценил эффективность вакцин против нового коронавируса "Кракен"

Фото: Shutterstock

Вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о штамме коронавирусной инфекции «Кракен», первый случай которого был зафиксирован в России сегодня, 12 января.

Как отметил эксперт, данный штамм это «просто продукт эволюции «Омикрона». «И я хочу всех успокоить: эволюция идет в очень хорошую сторону для нас, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным», - заявил вирусолог.

Чумаков сообщил, что существующие на сегодняшний день вакцины остаются эффективными в защите от тяжелого течения болезни, а насчет лечения данного заболевания, по его словам, никаких новаций также нет.

Напомним, сегодня, 12 января, в Роспотребнадзоре сообщили, что субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен» был зарегистрирован в Пензенской области. Как писал сайт KP.RU, ведомство также заявило, что не планирует вводить ограничения из-за выявления в стране данного варианта COVID-19.