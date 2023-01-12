Росстат: на зарплату живут менее половины россиян

Росстат: на зарплату живут меньше половины россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсии и пособия от государства в качестве одного из источников средств к существованию назвали свыше 42,7 млн российских граждан, большинство из которых (более 58,3 млн человек) назвали своим источником дохода, в том числе заработную плату. Об этом говорят результаты переписи населения, опубликованные на сайте Росстата.

Согласно представленным данным, в ходе переписи о своих источниках дохода сообщили 87,4% граждан или 128,6 млн россиян из 147,2 млн. Чаще всего в качестве источника к существованию называли зарплату, о которой сказали 58,4 млн человек (45,4%). В основном это были жители в возрасте 30-49 лет (32,7 млн).

Еще 42,7 млн российских граждан (33,2% ответивших) назвали в числе источников своего дохода пенсии, а также пособия и другие выплаты от государства. В основном об этом говорили люди старше 65 лет (21,6 млн).

Отмечается, что 32,5 млн граждан (25,3%) являются иждивенцами, однако в основном речь идет о детях и подростках в возрасте до 19 лет (25,3 млн). Также, примерно 3,1 млн ответивших назвали в качестве своих источников дохода предпринимательство и самозанятость, 2,1 млн - стипендию, а еще примерно 2 млн - производство товаров для собственного использования.