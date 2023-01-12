Захарова призвала ООН обратить внимание на отказ ввести военный контингент в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ призывает секретариат ООН обратить внимание на отказ сербам в их требовании ввести контингент полиции и армии в Косово, придерживаясь резолюции Совета Безопасности ООН, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Почему секретариат ООН, так активно выступающий по ситуации вокруг Украины, не хочет процитировать и зачитать на брифингах резолюцию 1244, призвав соответствующие силы к ее выполнению?», - сказала Захарова.

Она просила пояснить, «почему не хочет секретариат ООН поддержать запрос Белграда по этой конкретной резолюции на направление в регион сербских военных и полиции?»

Дипломат подчеркнула, что «это для всех документ, просто надо к нему привлечь внимание».

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря 2022 года Мария Захарова заявила, что попытки подорвать или игнорировать резолюцию Совбеза ООН по Косово недопустимы.

Она подчеркивала, что «такая легитимная форма мирного, ненасильственного сопротивления регулярным акциям устрашения и дискриминации по национальному признаку вызвала яростное озлобление косовоалбанских «властей».

Мария Захарова подчеркнула, что «ключевой предпосылкой косовского урегулирования… является твердое соблюдение его международно-правовых основ».

Кроме того, 12 декабря 2022 года Мария Захарова отмечала, что власти России будут помогать Сербии отстаивать свои интересы в отношении Косово. Как отмечалось, Москва встревожена новым обострением ситуации в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме.

Напомним, 11 декабря 2022 года спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края.