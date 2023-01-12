Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжают наступление в ДНР. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Армия России продолжает успешное наступление на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в четверг, 12 января 2023 года.

По его словам, за прошедшие сутки на данном направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 70 военных. Также уничтожены танк, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Они поражены в районе населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Першотравневое, Ольшана и Табаевка.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими. Официальный представитель Кремля заявил, что это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.