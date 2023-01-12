Британский генерал Даннат: Отправка Лондоном менее 50 танков не поможет Киеву Фото: REUTERS

Отправка Лондоном для Киева менее 50 танков Challenger не поможет украинской стороне добиться "реального" изменения ситуации на поле боя. Об этом заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат.

- Как представляется, (отправка) 12 танков будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу, - поделился своими предположениями Даннат в интервью телеканалу Sky News. Так он прокомментировал появившиеся накануне слухи о том, что Великобритания может передать Украине 12 танков.

Накануне этот же телеканал со ссылкой на источник заявлял, что Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Кроме того. утверждалось, что "переговоры о поставках ведутся уже несколько недель". Однако правительство премьера Риши Сунака еще не приняло окончательного решения.