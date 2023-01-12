В ЕК считают, что уголовная ответственность за обход санкций против России ускорит процесс конфискации активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введение уголовной ответственности за обход санкций в отношении России ускорит процесс конфискации ее активов странами Евросоюза, считает представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

«Еврокомиссия еще 2 декабря опубликовала предложение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход запретительных мер. Криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковывать активы, которые люди пытаются спрятать», – сказал он на брифинге.

По словам Виганда, ЕК поддерживает планы Эстонии по конфискации российских финансовых активов до того, как это начали делать другие страны ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что власти Эстонии планируют первыми в Евросоюзе разработать законодательную базу, которая позволяет конфисковать замороженные российские активы. Речь идет о почти 20 миллионах евро, заблокированных Таллином. План конфискации активов будет представлен до конца января 2023.