В 2023 году на ремонт тепловых сетей Казани выделили более полумиллиарда рублей

В Казани выделили более полумиллиарда рублей на ремонт теплосетей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Более 503 миллионов рублей в 2023 году готово АО «Татэнерго» выделить на ремонт теплосетей в Казани. Так, согласно техзаданию его тендера, подрядчик должен выполнить ремонт на семи улицах и двух проспектах, причем в разных районах города.

Так, планируется привести в порядок сети на улице Право-Булачная. Работы там хотят провести с 25 июня по 31 августа. Только на них хотят потратить около 135,3 миллиона рублей. В свою очередь 108,6 миллиона собираются отдать за ремонт внутриквартальных тепловых сетей на проспекте Ибрагимова, а также на улице Энергетиков. Там, работы должны провести с 10 мая по 15 августа.

Ожидается реконструкция коммуникаций на улицах Сахарова и Химиков – с 1 мая по 31 августа. На это готовы потратить 101,7 миллиона рублей. Пройдут соответствующие работы и на тепловых сетях, которые расположены на проспекте Ямашева и улице Меридианная. За 83,9 миллиона рублей там подрядчик должен успеть все сделать в период с 5 июня по 15 сентября.

По сравнению со всем этим, самыми бюджетными работы станут на улицах на Закиева, Батыршина и Фурманова - 73,6 миллиона рублей. Реконструкция тепловых сетей на них будет проходить с 30 мая по 11 сентября, сообщает Inkazan.