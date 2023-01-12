Финляндия планирует ратифицировать заявку в НАТО большинством голосов в парламенте

Финляндия готовится ратифицировать заявку на вступление в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ратификация заявки Финляндии в НАТО пройдет через голосование в национальном парламенте. Об этом сообщила журналистам председатель парламентского Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля в четверг, 12 января 2023 года.

По ее словам, для получения положительного вердикта достаточно простого большинства голосов.

"Для этого требуется согласие парламента, которое может быть получено простым большинством голосов", - уточнила Ояла-Ниемеля.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уверена, что Хельсинки станут членом Североатлантического альянса к Вильнюсскому саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля следующего года.

Глава финского военного ведомства заявила, что страна соответствует критериям членства в Североатлантическом альянсе, а также привержена меморандуму о взаимопонимании, который подписали Хельсинки, Стокгольм и Анкара в ходе саммита в Мадриде.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция и Финляндия станут членами Североатлантического альянса в 2023 году, отметив, что Турция не станет блокировать вступление новых членов в блок в течение длительного времени.