Захарова считает “воровством” посягательства Эстонии на российские активы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ответит на посягательства Эстонии и других недружественных государств на конфискацию российских активов, считает их нелзаконной мерой или попросту воровством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Bloomberg сообщал, что Эстония планирует до конца января 2023 года представить юридический план ареста российских активов, чтобы направить их потом Украине.

"Планы недружественных государств, в частности... Эстонии, по использованию средств российского государства для решения своих политических задач воспринимаются нами … как грубое посягательство на суверенную собственность…", - сказала Захарова в ходе брифинга сегодня, 12 января.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что считает угрозы ареста российских активов за рубежом попыткой “создать прецедент”. Такого рода действия будут незаконными, подчеркнул представитель Кремля.