Антироссийские санкции осложнили транспортировку подлодки в Индию после ремонта в России Фото: соцсети

Западные санкции в отношении России осложнили возвращение в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которая находилась на ремонте в РФ.

По информации Times of India, субмарина должна была вернуться в Индию еще в октябре прошлого года, но владельцы судна изменили условия фрахта. Погрузка судна на транспортный корабль по новым условиям запланирована на февраль 2023 в порту Тремсё в Норвегии или любом другом порту королевства. Подлодка должна вернуться в Индию через 35 дней после отправки.

Sindhuratna проходила ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Работы проводились после того, как в 2014 году на субмарине произошла серьезная авария и пожар, в результате которого погибли два человека.