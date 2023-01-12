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НовостиВ мире12 января 2023 12:58

Антироссийские санкции осложнили транспортировку подлодки в Индию после ремонта в России

Times of India: Санкции осложнили возвращение в Индию подлодки после ремонта в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Антироссийские санкции осложнили транспортировку подлодки в Индию после ремонта в России Фото: соцсети

Антироссийские санкции осложнили транспортировку подлодки в Индию после ремонта в России Фото: соцсети

Западные санкции в отношении России осложнили возвращение в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которая находилась на ремонте в РФ.

По информации Times of India, субмарина должна была вернуться в Индию еще в октябре прошлого года, но владельцы судна изменили условия фрахта. Погрузка судна на транспортный корабль по новым условиям запланирована на февраль 2023 в порту Тремсё в Норвегии или любом другом порту королевства. Подлодка должна вернуться в Индию через 35 дней после отправки.

Sindhuratna проходила ремонт и модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Работы проводились после того, как в 2014 году на субмарине произошла серьезная авария и пожар, в результате которого погибли два человека.