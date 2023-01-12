Главком Сухопутными войсками России генерал Салюков прибыл в Белоруссию

Олег Салюков. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков прибыл в Белоруссию в составе комиссии министерства обороны РФ, которая оценила готовность региональной группировки войск выполнять задачи по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики в четверг, 12 января 2023 года.

Высокопоставленный офицер проинспектировал воинские части российского компонента группировки войск.

"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Украина активно строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, чтобы подготовиться к "обороне". Об этом заявил глава приграничной Ровеньской области Виталий Коваль.

Напомним, Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. Учения будут организованы с авиационными подразделениями Вооруженных сил двух государств.