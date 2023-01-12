Экс-советник главы Пентагона Макгрегор считает, что помощь Украине из США усиливает коррупцию в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка украинского лидера Владимира Зеленского со стороны Вашингтона обостряет и без того серьезную проблему с коррупцией на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Наши подарки… порождают больше коррупции (на Украине - прим. ред.), чем было бы без нашего вмешательства", - сказал он.

Как добавил полковник, Киев всегда страдал от коррупции из-за олигархов, которые действуют в собственных интересах в условиях социальной и политической нестабильности. Макгрегор также подчеркнул, что в настоящее время ситуация ухудшилась.

Также бывший советник главы Пентагона Макгрегор считает, что Польша стремится получить часть Украины в обход НАТО. Это противоречит интересам альянса, подчеркнул Дуглас Макгрегор, об этом писал сайт KP.RU.