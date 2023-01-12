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НовостиОбщество12 января 2023 13:29

Минздрав заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена»

Чуланов отметил, что «кракен» не вызывает тяжелого течения заболевания
Сергей ГАПЧУК
Минздрав заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена»

Минздрав заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракен», об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия-24».

«Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции», - сообщил Чуланов.

Как писал сайт KP.RU, 12 января вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал радио «Комсомольская правда», что это просто продукт эволюции омикрона.Он отметил, что эволюция идет в очень хорошую сторону, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.

Чумаков подчеркнул, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие. Он уточнил, что при прочих равных условиях, «кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания.