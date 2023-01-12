Минздрав заявил, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «кракена» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские вакцины от коронавируса сохраняют эффективность против нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракен», об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия-24».

«Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, они продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции», - сообщил Чуланов.

Как писал сайт KP.RU, 12 января вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков рассказал радио «Комсомольская правда», что это просто продукт эволюции омикрона.Он отметил, что эволюция идет в очень хорошую сторону, потому что вирус становится менее болезнетворным, хотя и более заразным.

Чумаков подчеркнул, что в России новый вариант коронавируса будет активно распространяться и вытеснять все предыдущие. Он уточнил, что при прочих равных условиях, «кракен» будет реже вызывать тяжелые формы заболевания.