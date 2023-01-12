Медведев заявил, что “кто-то за границей переходит на уголь и дрова” Фото: REUTERS

Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по газификации России отметил радость сограждан, чьи дома и квартиры были подключены к газоснабжению, в то время как за границей "кто-то переходит на уголь и дрова".

"Самое главное есть - улыбки на лицах людей, только что получивших газ. Мы их только что видели… А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", - сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев предсказал гражданскую войну в США и крушение Евросоюза в 2023 году. Пост в Telegram с предсказаниями на 2023 год Дмитрий Медведев снабдил ироничным предисловием. Политик заявил, что "абсурдные футуристические гипотезы" переполнили сегодня медиапространство. Это и вдохновило его, то ли в шутку, то ли всерьез, присоединился к рядам современных "прорицателей".

При этом Илон Маск назвал “эпичным” прогноз Дмитрия Медведева на 2023 год.