Германия планирует поставить Украине 40 БМП Marder до конца марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия пообещала поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале 2023-го года, об этом журналистам сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Мы пообещали Украине, что мы в I квартале 2023 года поставим 40 БМП Marder, а также организуем обучение", - уточнила Ламбрехт. Общение министра с представителями СМИ в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января текущего года договорились отправить Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.

Ранее замглавы МИД Украины призвал Германию поставить Киеву самолеты и баллистические ракеты. Отмечалось, что Андрей Мельник требует у Германии “все доступные тяжелые вооружения”.

Также ранее стало известно, что Германия не смогла поставить Украине обещанные зенитные установки Gepard. Поставка застопорилась спустя почти неделю после того, как об этом объявила глава Минобороны Кристин Ламбрехт.