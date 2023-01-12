Польский дипломат Пелчыньская-Наленч призвала страны ЕС и США "выгнать" всех российских послов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководству западных стран следовало бы выслать всех российских послов. С таким предложением выступила бывший посол Польши в Москве Катажина Пелчыньская-Наленч.

- Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши, - рассказала она в эфире радиостанции RMF FM.

Дипломат также добавила, что такая ситуация ей "очень бы понравилась". Однако при этом, по ее словам, Польша опасается потерять своего диппредставителя в Москве.

- Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада, - уточнила экс-посол.

Ранее сообщалось, что 45 российских дипломатов, которых польские власти решили выслать из республики, покинули Польшу. Тогда МИД РФ назвал высылку из Польши российских дипломатов сознательным шагом к разрушению отношений. Позже российская сторона приняла ответные меры.