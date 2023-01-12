Hill: Байден боится победы Украины в конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении Украины играет на руку России, сдерживая украинскую армию и приближая поражение киевского режима, об этом заявили полковник в отставке Джонатан Свит и экономист, историк и предприниматель Марк Тот в публикации для The Hill.

"Байден, похоже, опасается победы Киева, поэтому, сознательно или нет, он позволяет Путину заморозить поля сражений в пользу России", - предположили эксперты.

Свит и Тот возмутились тем фактом, что американский президент отдает приоритет недопущению эскалации с РФ, отказываясь поставлять ВСУ более серьезные вооружения и предостерегая Зеленского от ударов вглубь России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут помочь оказать помощь Украине и президенту страны Владимиру Зеленскому в противостоянии Незалежной российской спецоперации. Как заявила в колонке Kayhan политолог Сэмане Экван, это связано с упадком политического влияния американской стороны. Она отметила, что Вашингтон не справился с взятой на себя после завершения холодной войны ролью доминирующей силы в однополярном мире.