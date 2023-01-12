Американский политик Янг заявил, что НАТО и Украина решительно проигрывают России Фото: REUTERS

Российская армия добивается успеха в ходе спецоперации на Украине, об этом заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг на свой странице в соцсети Twitter.

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает», - написал Янг.

Он подчеркнул, что так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день.

Политик отметил, что Россия не может проиграть в этом конфликте, а Украина и НАТО не смогут одержать верх.

Кроме того, Янг дополнил свою публикацию ссылкой на новость о взятии российскими силами Соледара.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года успех российских бойцов в боевых действиях за Соледар приковал внимание россиян к ситуации в городе.

По информации Минобороны России, подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды вели бой в городе.

Также вчера вечером бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара.

Он подчеркнул, что из города вывели мирных жителей.

Пригожин отметил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления.